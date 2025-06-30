Несмотря на успешный для европейских лидеров саммит НАТО, ситуация для Украины на поле боя сложная и может быстро ухудшиться без помощи партнеров, пишет журналист Гидеон Рахман в колонке для Financial Times в понедельник, 30 июня.

Как сказано в материале, генсекретарь НАТО Марк Рютте, который во время саммита НАТО назвал президента США «папочкой», вероятно, рассудил, что «унижение — небольшая цена за сохранение Альянса». Европейские лидеры, похоже, остались довольны первым саммитом НАТО во время второго срока Трампа — тот не покинул мероприятие раньше времени, а европейские члены Альянса обязались тратить на оборону 5% ВВП.

«Тот факт, что саммит НАТО состоялся сразу после военных ударов США по Ирану, также изменил атмосферу. Трамп прибыл в хорошем настроении — и его готовность бомбить иранский ядерный объект Фордо развеяла опасения европейцев, что он всегда будет уклоняться от применения силы. Трамп также провел дружескую встречу с Владимиром Зеленским, возместив часть ущерба, нанесенного после провальной встречи двух лидеров в Белом доме в феврале», — пишет автор.

При этом, по мнению Рахмана, ситуация на фронте для Украины хуже, чем на дипломатическом уровне. Некоторые лидеры НАТО опасаются, что к осени обстановка на фронте может серьезно ухудшиться, что будет гораздо более существенно, чем любые обязательства, которые Альянс взял на себя на бумаге в коммюнике саммита.

«По военным оценкам, и российские, и украинские войска близки к истощению. Но если Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще в течение года, то Украина может достичь предела в течение шести месяцев — если не получит значительной новой военной поддержки», — считает журналист.

После позитивной встречи украинского лидера с Дональдом Трампом есть надежда, что Украина может получить новые системы Patriot от США, а также РСЗО HIMARS. Однако заявления президента США были расплывчатыми и он «может легко передумать или забыть», пишет автор.

Рахман также пишет, что Украине сложно восполнить потери на фронте, учитывая, что население РФ примерно в четыре раза больше населения Украины. По его мнению, на фоне интенсификации российских ударов по украинским городам «без ясного видения победы — или, по крайней мере, окончания войны — Украину рискует накрыть чувство отчаяния».

В статье также утверждается, что на закрытых встречах украинских и западных лидеров с украинской стороны «все более настойчиво звучат призывы к прекращению огня». Однако среди европейских политиков мало кто верит, что страна-агрессор сейчас может согласиться на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главная цель России сейчас — захват Одессы.

Группа бывших европейских лидеров, среди которых Карл Бильдт (Швеция) и Санна Марин (Финляндия), после недавнего визита в Украину заявила, что «без большей военной поддержки Украина может потерять больше территории». Как утверждает Рахман, неофициально некоторые западные чиновники настроены еще мрачнее и предупреждают о риске «катастрофического провала», если украинские войска не получат существенного увеличения военной и финансовой помощи от союзников.

«Конечно, войны непредсказуемы, и настроения могут меняться. Некоторые на Западе утверждают, что Украина может продержаться в течение следующего года. Они утверждают, что, несмотря на огромные усилия и потери, России удалось захватить только 0,25% украинской территории за последний год. Оптимисты утверждают, что опыт украинцев в войне беспилотников сделал невозможным массовое наступление больших групп российских войск. Они также утверждают, что — даже если Россия прорвется через украинские линии — ей не хватит механизированных дивизий, чтобы извлечь выгоду из этого достижения», — отмечает журналист.

В конце колонки Рахман пишет, что если растущий пессимизм относительно войны оправдан, то «любые позитивные настроения, вызванные саммитом НАТО, могут вскоре исчезнуть».

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на информацию о том, что Путин хочет захватить Одессу, напомнив, что российский диктатор хочет уничтожить всю Украину. Однако «хотеть он может чего угодно», добавил Коваленко.

«Нет никакого смысла писать о его планах „оккупировать Одессу“ или еще что-то. Планировать может сколь угодно, у него не получится. Украина планирует уничтожение режима путина. Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит», — добавил он.