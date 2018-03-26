Во время протестов в Каталонии пострадало 100 человек

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Жители Каталонии протестовали против ареста бывших лидеров

Жители Каталонии протестовали против ареста бывших лидеров

Медицинская служба Каталонии сообщает, что во время массовых протестов 25 марта пострадали 100 человек.

Полицейские и протестующие получили ранения во время уличных столкновений.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который на тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Ранее сообщалось, что экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове