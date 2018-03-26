Во время протестов в Каталонии пострадало 100 человек

Медицинская служба Каталонии сообщает, что во время массовых протестов 25 марта пострадали 100 человек.

Полицейские и протестующие получили ранения во время уличных столкновений.

Actualització dades 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 марта 2018 г.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который на тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Ранее сообщалось, что экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии.