В Каталонии собираются митинги против ареста Пучдемона

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Протест в Барселоне против заключения Карлеса Пучдемона

Протест в Барселоне против заключения Карлеса Пучдемона

Протестные акции ожидаются в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Льеиде. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на каталонское СМИ.

Общественная организация Каталонская национальная ассамблея, которая выступает за независимость региона, созывает в Барселоне митинг в знак протеста против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии.

Организаторы акции призывают выразить свое несогласие с арестом Пучдемона и каталонских политиков.

В Жироне несколько десятков протестующих уже собрались под представительством испанского правительства. В знак протеста против ареста Пучдемона они сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет является символом солидарности с арестованными политиками.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который на тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Ранее сообщалось, что экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове