В Каталонии собираются митинги против ареста Пучдемона

Протест в Барселоне против заключения Карлеса Пучдемона

Протестные акции ожидаются в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Льеиде. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на каталонское СМИ.

Общественная организация Каталонская национальная ассамблея, которая выступает за независимость региона, созывает в Барселоне митинг в знак протеста против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии.

Организаторы акции призывают выразить свое несогласие с арестом Пучдемона и каталонских политиков.

В Жироне несколько десятков протестующих уже собрались под представительством испанского правительства. В знак протеста против ареста Пучдемона они сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет является символом солидарности с арестованными политиками.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который на тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Ранее сообщалось, что экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии.