Путин поручил своей дочери заняться «импортозамещением» 13 июля, 13:26 Катерина Тихонова попала в координационный совет по импортозамещению при РСПП (Фото:Скриншот видео Наталия Гурковская/YouTube)

Глава кремлевского режима Владимир Путин решил привлечь одну из своих дочерей к решению проблемы с импортом, появившихся у РФ после западных санкций, введенных за агрессию против Украины.

Как сообщает российская пропаганда, Катерина Тихонова, являющаяся также главой фонда Иннопрактика, была назначена сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

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В РСПП заявили, что данный орган создан для «обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив».

При этом Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

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