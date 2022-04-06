США ввели санкции против дочерей Путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-Банка 6 апреля, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

США объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-банка.

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Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Вашингтон ввел полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка.

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Введен запрет на новые инвестиции в РФ со стороны граждан США.

Также введены полные блокирующие санкций в отношении важнейших крупных российских государственных предприятий, сообщает Белый дом. Минфин США назовет эти организации завтра.

А также под санкции попали российская элита и члены их семей:

совершеннолетние дети Путина ,

жены и дочери Лаврова,

члены Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

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«Эти личности обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за поддержку войны Путина с Украиной. Это действие (санкции — ред.) отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Штатах», — подчеркивается в сообщении.

Также Минфин США запретил России производить выплаты по суверенному долгу средствами, находящимися под контролем США, но санкции не исключают выплаты при условии, что Россия использует финансы за пределами Штатов.

«Однако Россия является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между истощением имеющихся средств для выплаты долга или дефолтом», — подчеркивают в Белом доме.

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Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз обсуждает введение санкций против Олега Дерипаски, российского алюминиевого магната, Саида Керимова, контролирующего ПАО Полюс, крупнейшего производителя золота в России, Германа Грефа, генерального директора Сбербанка и советника Путина, который уже находится под санкциями США и Великобритании.

В санкционный список ЕС также могут включить дочерей Путина Катерину и Марию, что является символическим шагом, так как неясно, есть ли у них значительные активы за пределами России.

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