Дочери Путина. Чем живут дети диктатора и что для них изменят персональные санкции Запада 7 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською У Путина есть две дочери, рожденные с разницей в один год в браке с Людмилой Шкребневой: Мария Воронцова (слева) и Екатерина Тихонова (справа) (Фото:Коллаж НВ)

На этой неделе Белый дом впервые ввел санкции против членов семьи российского диктатора Владимира Путина, в частности, против его дочерей Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой. НВ выяснил, что известно об этих россиянках и как санкции повлияют на их жизнь



6 апреля на сайте Белого дома появилось сообщение о новом пакете экономических санкций против России «за ее зверства в Украине, в том числе и в Буче». Среди прочего в список мер внесены «полные блокирующие санкции против взрослых детей Путина», а именно против его дочерей – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

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В документах по санкциям отмечается, что Тихонова является топ-менеджером технологической компании, работающей в поддержку правительства РФ и оборонной промышленности. Воронцова же руководит программами генетических исследований, которые получили миллиарды долларов финансирования от Кремля и находятся под личным протекторатом Путина. Теперь наложенные санкции «отключают их от финансовой системы США и замораживают все их активы в Соединенных Штатах».

«Мы считаем, что многие активы Путина скрыты у членов семьи, и потому нацеливаемся на них», — объяснил журналистам высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена.

По данным дипломатов, санкции против дочерей Путина обсуждается также и в Европейском Союзе. Они могут быть наложены уже до конца этой недели и будут включать замораживание любых находящихся в ЕС активов Тихоновой и Воронцовой, а также запрет на поездки в страны-члены объединения. Как отмечает американское издание Bloomberg, санкции против двух дочерей Путина являются в значительной степени символическим шагом, поскольку неясно, имеют ли они существенные активы за пределами России. По данным издания, подобный шаг скорее призван привлечь внимание президента РФ.

Наука, бизнес, рок-н-ролл

Екатерина Тихонова и Мария Воронцова родились в браке Путина с бывшей стюардессой Аэрофлота Людмилой Шкребневой, о разводе с которой глава Кремля заявил в 2013 году. Младшая, Тихонова родилась в 1986 году в Дрездене, где ее отец работал во внешней разведке КГБ. Она училась в столичном и Санкт-Петербургском государственных институтах и имеет степень кандидата физико-математических наук. Среди увлечений Тихоновой – японская культура и акробатический рок-н-ролл. На мировом чемпионате по этому виду спорта в 2013 году в Швейцарии она с партнером заняла пятое место.

В том же году дочь диктатора вышла замуж за сына одного из близких его друзей – Кирилла Шамалова. Вскоре тот получил вторую крупнейшую акционерную долю российского нефтехимического гиганта Сибур и в возрасте 32 лет стал самым молодым долларовым миллиардером России с состоянием в $1,2 млрд. Пара также обустроила себе дом на Рублевке и особняк во французском Биаррице общей стоимостью более 20 млн евро. Однако, в 2018 году супруги развелись.

Долгое время Тихонова работала на разных должностях в Московском университете, а в 2020 году возглавила фонд Иннопрактика, занимающийся вопросами искусственного интеллекта и интеллектуальных систем.

Ее старшая на год сестра Мария Воронцова родилась в Санкт-Петербурге. Она окончила медицинский факультет Московского и биологический факультет Санкт-Петербургского университетов, специализируется на эндокринологии и является кандидатом медицинских наук. По данным СМИ, она была замужем за рожденным в России голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном и вместе с ним и общим сыном жила в роскошном пентхаусе в Амстердаме. Впрочем, по некоторым сообщениям, и эта дочь Путина развелась.

Как стало известно в 2019 году, Воронцова является совладелицей компании Номеко (Новая медицинская компания), которая участвует в реализации крупнейшего в российской сфере здравоохранения частного инвестиционного проекта по борьбе с раком. Его стоимость оценивается в 40 млрд рублей. Кроме того, по данным 2021 года, российские власти должны были выделить на генетические исследования под руководством Воронцовой более 200 млрд рублей.

Семейные тайны

Сам российский диктатор предпочитает не говорить о семейных делах. «У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать», – заявляет он. Впрочем, в 2020 году Путин признался, что любит общаться с внуками, а несколькими годами ранее заметил, что гордится своими дочерями, однако не обсуждает свою семью публично. Тогда же диктатор сообщил, что его дочери не вовлечены в бизнес или политику, а также опроверг информацию, что они живут за границей.

Екатерина Тихонова принимает участие в заседании Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года / Фото: Евгения Новоженина / REUTERS

Между тем последние несколько лет мировые СМИ обсуждают еще одного возможного потомка Путина — «феноменально похожую на него» Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) 2003 года рождения. Это дочь Светланы Кривоногих, с которой у главы Кремля мог быть многолетний роман. Как показало досье Pandora Papers, бывшая уборщица Кривоногих в 2003 году через оффшорную компанию стала владелицей роскошных апартаментов в Монако с видом на гавань. Кроме того, она владеет акциями банка Россия. В Кремле предположение о том, что Розова является дочерью Путина, опровергают.

Совместные дети могут быть и у Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую не раз видели рядом с российским диктатором на публичных мероприятиях, хотя их отношения и не афишировались. По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей и она живет с ними в Швейцарии. После начала войны России против Украины активисты требовали их депортации из европейской страны.

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