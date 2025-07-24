У молдавского олигарха-беглеца полиция Греции изъяла 21 фейковый документ на разные гражданства
У Плахотнюка обнаружили 21 поддельный документ (Фото: Влад Плахотнюк/Facebook)
Полиция Греции изъяла 21 фальшивый документ у беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка.
Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление молдавской полиции.
Греческие власти проинформировали Кишинев о большом количестве поддельных документов, выданных различными государствами на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу. Во время личного досмотра в аэропорту и по месту жительства, был обнаружен ряд документов.
«Некоторые из них выданы одной и той же страной, но содержат разные лица, разные фотографии и разные даты/месяцы/годы рождения», — заявили в полиции.
Отмечается, что у Плахотнюка обнаружили 21 поддельный документ.
В частности, у молдавского олигарха было:
- 10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданных в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии (в некоторых странах — по несколько документов);
- четыре удостоверения личности, в том числе из Вануату, Болгарии и Румынии;
- шесть водительских удостоверений, включая документы из Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;
- один внутренний паспорт Украины.
Также отмечается, что у Цуца обнаружили пять поддельных документов.
Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Долгое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, сейчас он находится на Северном Кипре.
В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Его обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал прокремлевский молдавский политик Илан Шор, получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.
Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Ранее МИД Мексики подтвердил, что мексиканский паспорт Плахотнюка поддельный.
Константина Цуцу в Молдове также обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах.