У молдавского олигарха-беглеца полиция Греции изъяла 21 фейковый документ на разные гражданства

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление молдавской полиции.

Греческие власти проинформировали Кишинев о большом количестве поддельных документов, выданных различными государствами на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу. Во время личного досмотра в аэропорту и по месту жительства, был обнаружен ряд документов.

«Некоторые из них выданы одной и той же страной, но содержат разные лица, разные фотографии и разные даты/месяцы/годы рождения», — заявили в полиции.

Отмечается, что у Плахотнюка обнаружили 21 поддельный документ.

В частности, у молдавского олигарха было:

10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданных в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии ( в некоторых странах — по несколько документов);

четыре удостоверения личности, в том числе из Вануату, Болгарии и Румынии;

шесть водительских удостоверений, включая документы из Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;

один внутренний паспорт Украины.

Также отмечается, что у Цуца обнаружили пять поддельных документов.

Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Долгое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, сейчас он находится на Северном Кипре.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Его обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал прокремлевский молдавский политик Илан Шор, получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Ранее МИД Мексики подтвердил, что мексиканский паспорт Плахотнюка поддельный.

Константина Цуцу в Молдове также обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах.