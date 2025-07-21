Молдова анонсировала масштабные военные учения с участием военных США и Румынии

Молдова анонсировала проведение масштабных военных учений с участием с военными США и Румынии в период с 4 по 18 августа.

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Многонациональные учения Scutul de Foc-2025 («Огненный щит-2025») пройдут с участием молдавских, румынских и американских военных.

Министерство предупреждает, что в связи с учениями по дорогам страны будет передвигаться военная техника. Однако отмечается, что техника будет двигаться по дорогам преимущественно ночью, не нарушая дорожное движение.

«Международные военные учения стали любимой темой дезинформаторов. Рекомендуем гражданам получать информацию из надежных источников, чтобы избежать распространения фейков и манипуляций», — добавили в молдавском министерстве.

Отмечается, что учения Scutul de Foc проводятся с 2015 года и стали важной традицией, позволяющей молдавским военным проходить подготовку вместе с румынскими и американскими коллегами.