Молдавского олигарха-беглеца задержали в Греции

Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года (Фото: Vlad Plahotniuc/Facebook)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдовы в соцсети Х.

Полиция сообщает, что получила информацию от греческого Интерпола о задержании олигарха.

«Официальные каналы связи Интерпола в Афинах в Греции сообщили нам, что задержаны двое граждан Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — отметили правоохранители.

Издание NewsMaker со ссылкой на собственные источники сообщило, вторым задержанным оказался бывший молдавский депутат, один из приближенных к Плахотнюку, Константин Цуцу.

Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Долгое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, сейчас он находится на Северном Кипре.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Его обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал прокремлевский молдавский политик Илан Шор, получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Ранее МИД Мексики подтвердил, что мексиканский паспорт Плахотнюка поддельный.

Константина Цуцу в Молдове также обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах.