Дания подняла истребители F-35 из-за сообщений о беспилотниках

В Дании снова заметили неизвестные дроны (Фото: pixabay.com)

В воскресенье, 28 сентября, в Дании из-за многочисленных сообщений о неизвестных беспилотниках в небо подняли два истребителя F-35.

Об этом сообщает DW.

По данным полиции, истребители совершили несколько пролетов над островом Борнхольм в рамках «отвлекающей операции».

В Вооруженных силах Дании эту информацию не подтвердили и воздержались от комментариев.

Сообщается, что вечером в полицию поступило много обращений о замеченных дронах. Полиция в ответ провела собственные проверки с помощью патрулей.

«Сегодня — звездная ночь. Именно это стало причиной большого количества сообщений», — пояснили правоохранители.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БПЛА вблизи авиабазы Ольборг.

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в состоянии гибридной войны. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.

В ночь на 27 сентября в Дании снова зафиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами.

Министерство обороны Дании подтвердило, что БпЛА заметили в нескольких местах. По данным военных, были привлечены подразделения для реагирования на инциденты.