Дания запретила полеты гражданских дронов из-за инцидентов возле военных баз

Об этом сообщает Reuters.

Согласно запрету, гражданские дроны не смогут летать в воздушном пространстве страны с понедельника по пятницу на следующей неделе, когда Дания, которая председательствует в ЕС во второй половине этого года, будет принимать европейских лидеров.

«Сейчас мы находимся в сложной ситуации с безопасностью, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для вооруженных сил и полиции, которые отвечают за безопасность во время саммита ЕС», — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.

Кроме того, 23 сентября Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».

27 сентября В Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. По данным полиции, дроны находились в воздухе около двух часов после чего исчезли.