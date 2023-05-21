В РФ новая железнодорожная авария. В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда — видео
Причины происшествия не уточняются (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)
В воскресенье, 21 мая, в России произошла очередная железнодорожная авария, в результате которой с рельсов 11 вагонов грузового поезда.
На этот раз сообщается о чрезвычайном происшествии в Забайкальском крае РФ.
В результате ЧП было отменено движение поездов, в частности, сообщением Владивосток — Москва.
Причины аварии в российских экстренных службах не уточняют.
«Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей», — заявили в следственном управлении на транспорте СК.
Это уже не первое подобное происшествие в РФ за последние несколько недель.
Аналогичные случаи были зарегистрированы как в российских регионах, так и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму.
В некоторых случаях воасти РФ возложили ответственность за происшествия на «украинских диверсантов».