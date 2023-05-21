В РФ новая железнодорожная авария. В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда — видео 21 мая, 11:19 Причины происшествия не уточняются (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

В воскресенье, 21 мая, в России произошла очередная железнодорожная авария, в результате которой с рельсов 11 вагонов грузового поезда.

На этот раз сообщается о чрезвычайном происшествии в Забайкальском крае РФ.

В результате ЧП было отменено движение поездов, в частности, сообщением Владивосток — Москва.

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Причины аварии в российских экстренных службах не уточняют.

«Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей», — заявили в следственном управлении на транспорте СК.

Это уже не первое подобное происшествие в РФ за последние несколько недель.

Аналогичные случаи были зарегистрированы как в российских регионах, так и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму.

В некоторых случаях воасти РФ возложили ответственность за происшествия на «украинских диверсантов».