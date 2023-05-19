Взрыв на железной дороге в Крыму прервет поставки Калибров Черноморскому флоту РФ — британская разведка 19 мая, 09:56 В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв, который произошел в четверг, 18 мая на железной дороге в оккупированном Крыму, временно приостановит поставки Калибров Черноморскому флоту РФ.

Об этом сообщила британская разведка в пятницу, 19 мая в Twitter.

«Россия приступит к быстрому ремонту линии, но инцидент прервет поставки грузов и, возможно, также вооружения, например крылатых ракет Калибр, в ЧФ», — сказано в сообщении.



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Разведка сообщила, что любой саботаж на этом чувствительном участке еще больше усилит обеспокоенность Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму.

«Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны», — подчеркнули в ведомстве.

18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге, товарный поезд сошел с рельсов.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.