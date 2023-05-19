Взрыв на железной дороге в Крыму прервет поставки Калибров Черноморскому флоту РФ — британская разведка
В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге (Фото:REUTERS/Stringer)
Взрыв, который произошел в четверг, 18 мая на железной дороге в оккупированном Крыму, временно приостановит поставки Калибров Черноморскому флоту РФ.
Об этом сообщила британская разведка в пятницу, 19 мая в Twitter.
«Россия приступит к быстрому ремонту линии, но инцидент прервет поставки грузов и, возможно, также вооружения, например крылатых ракет Калибр, в ЧФ», — сказано в сообщении.
Разведка сообщила, что любой саботаж на этом чувствительном участке еще больше усилит обеспокоенность Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму.
«Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны», — подчеркнули в ведомстве.
18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге, товарный поезд сошел с рельсов.
Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.
Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.
Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.