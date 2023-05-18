«В Крыму ничего не произошло». В соцсетях выбирают самую нелепую версию крушения поезда под Симферополем

18 мая, 12:32
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Некоторые пользователи настаивают, что поезд просто прилег отдохнуть (Фото:Коллаж NV)

Некоторые пользователи настаивают, что поезд просто прилег отдохнуть (Фото:Коллаж NV)

Во временно оккупированном РФ Крыму в четверг, 18 мая, произошло очередное железнодорожное ЧП.

Согласно имеющимся данным, на перегоне Симферополь — Севастополь в районе села Чистенькое произошел взрыв, в результате которого сошли с рельсов пять вагонов товарного поезда с краденым украинским зерном.

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Кремлевская пропаганда утверждает, что причиной происшествия стало «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», а на обнародованных фото и видео с места событий видно, что взрывом было повреждено железнодорожное полотно, что и привело к крушению поезда.

В свою очередь пользователи соцсетей выбирают самую нелепую версию происшествия, высмеивая таким образом традиционное вранье россиян, которое обычно озвучивается после подобных инцидентов на подконтрольных РФ территориях.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Поезда Российская агрессия Симферополь Соцсети Партизаны Диверсия Война России против Украины

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