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В Венесуэле стартовали самые масштабные в истории страны военные учения

Сегодня, 08:00
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EPA

Николас Мадуро возглавил самые масштабные в истории Венесуэлы военные учения

В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения Двухсотлетие Ангостуры 2019 во главе с Николасом Мадуро.

Вместе с Мадуро за маневрами на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) наблюдали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос, сообщает DW.

Они проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса Игла-С, разработанного российским конструкторским бюро, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.

В учениях, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Николас Мадуро Военные учения Венесуэла

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