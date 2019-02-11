В Венесуэле стартовали самые масштабные в истории страны военные учения
В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения Двухсотлетие Ангостуры 2019 во главе с Николасом Мадуро.
Вместе с Мадуро за маневрами на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) наблюдали
министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий
стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос, сообщает DW.
Они проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса Игла-С, разработанного российским конструкторским бюро, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.
В учениях, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.
Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.
4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.
23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.
Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.