Трамп: США рассматривают возможность отправки военных в Венесуэлу Сегодня, 17:15 36 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Дональд Трамп ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу.

В интервью телеканалу CBS он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Трамп рассказал, что "несколько месяцев назад" президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним, однако в тот момент Трамп отказался от встречи из-за ее несвоевременности.



23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

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