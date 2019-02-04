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Британия, Франция и Испания признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 11:46
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EPA

Хуан Гуайдо

Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.  

Об этом сообщает ВВС.

В МИД Великобритании заявили, что Николас Мадуро не назначил президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

"Таким образом, Великобритания вместе с европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до тех пор, пока не будут проведены честные выборы", - заявил глава МИД Джереми Хант.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Гуайдо назначить выборы "как можно скорее".

"Венесуэла должна сама вершить свою судьбу. Международное сообщество обязано помочь и обеспечить все необходимые гарантии", - сказал он журналистам.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Гуайдо уже обладает необходимой "легитимностью для организации президентских выборов".

Также Гуайдо признан временным президентом и Швецией.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Испания Франция Великобритания Хуан Гуайдо Венесуэла

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