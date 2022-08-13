В Вене произошло ДТП с пьяными украинскими дипломатами (обновлено) 13 августа, 19:27 Авария (Фото:stux / pixabay)

В центре Вены произошло ДТП с участием якобы украинских дипломатов — их авто протаранило автомобиль немецких туристов, остановившихся на красный свет, сообщает Kronen Zeitung.

Обновлено в 19:40. Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что ДТП произошло с участием украинских дипломатов.

По словам Николенко, украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.

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«Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности» — подчеркнул представитель МИД.

ДТП произошло в пятницу утром, 12 августа, на улице Рингштрассе. По словам очевидцев, до приезда полиции в машине виновника аварии произошла смена водителя. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водитель просто скрылся.

Однако вскоре авто остановили. 39-летний водитель от алкотестера отказался. 33-летний пассажир, который, по словам свидетелей, сначала был за рулем автомобиля-виновника ДТП, согласился на проверку, показавшую результат в 2,32 промилле.

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В результате ДТП легкие травмы получили третий пассажир автомобиля-виновника ДТП (35 лет), а также 23-летний водитель и трое его пассажиров (23, 27 и 27 лет).

«Сотрудничество с правоохранителями было ограниченным. И неудивительно: как стало известно Kronen из инсайдерских кругов, эти мужчины высокопоставленные дипломаты украинского посольства» — отмечает издание.

Официально в полиции Вены подтверждают лишь то, что водитель автомобиля-виновника аварии действительно был пьян.

«Если посольство Украины в Вене по собственному желанию не снимет с подозреваемых дипломатическую неприкосновенность, то пьяный дебош останется юридически безнаказанным» — пишет Kronen Zeitung.

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