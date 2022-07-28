Канцлер Австрии: Украина вправе сама решать, каким будет мирный процесс 28 июля, 22:47 Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Iakovos Hatzistavrou/Pool via REUTERS)

Украина вправе сама решать, каким будет мирный процесс и когда он начнется, убежден канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Об этом сообщает австрийский ресурс Heute.

«Украина вправе принимать решение о том, каким должен быть мирный процесс и когда он начнется. Комиссия ЕС должна делать больше того, о чем она говорит», — сказал Нехаммер во время брифинга с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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Он также сказал, что санкциям Евросоюза нужно время, чтобы они вступили в силу.

Нехаммер признал, что антироссийские санкции действуют не так быстро, как предполагали, поэтому есть «некое разочарование».

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