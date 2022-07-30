В Ровенской области фура врезалась в блокпост, а затем в другой грузовик, есть погибший — фото 30 июля, 19:48 В результате ДТП в Ровенской области погиб человек (Фото:Нацполиция)

29 июля около 22:20 в Ровенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате погиб человек.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volvo, 40-летний житель Хмельницкой области, проигнорировав дорожные знаки Ограничение максимальной скорости и Стоп, нарушил правила проезда блокпостов и въехал в бетонную конструкцию.



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После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Renault, перевозившая зерно, опрокинулась, а ее водитель выпал под колеса Volvo. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото: Нацполиция

Житель Хмельницкой области, водитель первого грузовика, госпитализирован, у него предварительно диагностировали множественные раны живота и ссадины на пояснице.



Кроме того, в ДТП была повреждена легковушка Ford, припаркованная на обочине. На момент аварии в ней никого не было.

Фото: Нацполиция

Обстоятельства ДТП устанавливаются.



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