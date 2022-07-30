В Ровенской области фура врезалась в блокпост, а затем в другой грузовик, есть погибший — фото
В результате ДТП в Ровенской области погиб человек (Фото:Нацполиция)
29 июля около 22:20 в Ровенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате погиб человек.
Об этом сообщает Нацполиция.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volvo, 40-летний житель Хмельницкой области, проигнорировав дорожные знаки Ограничение максимальной скорости и Стоп, нарушил правила проезда блокпостов и въехал в бетонную конструкцию.
После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Renault, перевозившая зерно, опрокинулась, а ее водитель выпал под колеса Volvo. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Житель Хмельницкой области, водитель первого грузовика, госпитализирован, у него предварительно диагностировали множественные раны живота и ссадины на пояснице.
Кроме того, в ДТП была повреждена легковушка Ford, припаркованная на обочине. На момент аварии в ней никого не было.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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