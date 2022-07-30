В Ровенской области фура врезалась в блокпост, а затем в другой грузовик, есть погибший — фото

30 июля, 19:48
В результате ДТП в Ровенской области погиб человек (Фото:Нацполиция)

В результате ДТП в Ровенской области погиб человек (Фото:Нацполиция)

29 июля около 22:20 в Ровенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате погиб человек.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volvo, 40-летний житель Хмельницкой области, проигнорировав дорожные знаки Ограничение максимальной скорости и Стоп, нарушил правила проезда блокпостов и въехал в бетонную конструкцию.

Видео дня

После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Renault, перевозившая зерно, опрокинулась, а ее водитель выпал под колеса Volvo. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Нацполиция
Фото: Нацполиция

Житель Хмельницкой области, водитель первого грузовика, госпитализирован, у него предварительно диагностировали множественные раны живота и ссадины на пояснице.

Кроме того, в ДТП была повреждена легковушка Ford, припаркованная на обочине. На момент аварии в ней никого не было.

Нацполиция
Фото: Нацполиция

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ДТП Ровенская область Нацполиция

Эксклюзивы НВ

Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)
«Второй срок Зеленского в руках ВСУ» /
Кто может с ним конкурировать — Ермак, жена, Залужный, Притула или Арестович. Интервью с Давыдюком
30 июля, 18:00
Политика
Марк Леонард
директор Европейского совета по международным отношениям
Совсем другая позиция. Как в Китае оценивают войну в Украине

Там, где мы видим героическую самозащиту основанного на правилах порядка, другие наблюдают последний вздох западной гегемонии в мире, быстро становящемся многополярным

30 июля, 10:41
Мнения
ГЛАС НАРОДОВ: 2 февраля 1977 года. Британские женщины перед посольством СССР в Лондоне. Они подготовили и передали советским дипломатам петицию, в которой требовали от Кремля соблюдать права еврейских женщин и их детей, страдающих от дискриминации и советского антисемитизма (Фото:Keystone Press / Alamy via Reuters)
Раша, гудбай /
Как 50 лет назад десятки тысяч евреев получили возможность покинуть советскую страну, где царил антисемитизм
30 июля, 09:40
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X