В Кривом Роге в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки пострадали 14 человек

1 августа, 10:59
По предварительным данным, водитель грузовика не пропустил автобус с пассажирами (Фото:svoi.kr.ua)

По предварительным данным, водитель грузовика не пропустил автобус с пассажирами (Фото:svoi.kr.ua)

В понедельник, 1 августа, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием фуры и маршрутки с пассажирами.

Как сообщает 1kr.ua со ссылкой на правоохранительные органы, в результате столкновения пострадали 14 человек.

По данным Telegram-канала Свої, авария произошла на перекрестке Никопольского шоссе и проспекта Металлургов.

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«Водитель грузовика должен был пропустить маршрутку, но не сделал этого. Результат — ужасное столкновение. Среди пострадавших водитель и 13 пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДТП Маршрутки Днепропетровская область Кривой Рог

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