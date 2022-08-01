В Кривом Роге в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки пострадали 14 человек 1 августа, 10:59 По предварительным данным, водитель грузовика не пропустил автобус с пассажирами (Фото:svoi.kr.ua)

В понедельник, 1 августа, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием фуры и маршрутки с пассажирами.

Как сообщает 1kr.ua со ссылкой на правоохранительные органы, в результате столкновения пострадали 14 человек.

По данным Telegram-канала Свої, авария произошла на перекрестке Никопольского шоссе и проспекта Металлургов.

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«Водитель грузовика должен был пропустить маршрутку, но не сделал этого. Результат — ужасное столкновение. Среди пострадавших водитель и 13 пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.

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