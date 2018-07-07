07 июля 2018, суббота

The Times: Мэй готова уволить главу МИД Великобритании в случае подрыва ее плана по выходу из ЕС

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Главе Министерства иностранных дел Великобритании Борису Джонсону вместе с другими представителями Кабмина грозит увольнение в случае подрыва плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза.

Соответствующую информацию опубликовало издание The Times.

В ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании английское правительство подписало план создания свободной торговой зоны между Англией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit'а план премьер-министра Терезы Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза. 

По словам Мэй, английское правительство хочет ускорить следующие переговорные процессы, чтобы достичь вступления в силу данного соглашения к октябрю 2018 года.

Напомним, что в начале июля 2018 года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры с депутатами парламента, которые являются сторонниками выхода страны из Европейского союза.

По сообщениям местных СМИ, Болтон пообещал, что новое торговое соглашение между США и Великобританией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.

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