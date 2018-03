В Техасе прогремел еще один взрыв

Полиция города Остин штат Техас сообщает о том, что в городе прогремел еще один взрыв.

Полиция просит жителей избегать посещения района, где произошел взрыв.

#Breaking #AustinPolice is responding to a reported explosion in 9600 block of Brodie Ln in south Austin. Please avoid the area. APD PIO en route.

В то же время, медицинская служба города сообщила, что в результате взрыва был ранен один человек.

FINAL Multiple assets #ATCEMS @AustinFireInfo @Austin_Police on scene Brodie Ln/W Slaughter Ln (1902) reported explosion: #ATCEMSMedics transported ~30s male with potentially serious, not expected to be life threatening, injuries to St Davids South Austin. No further info avail.