В Техасе прогремел еще один взрыв

Полиция города Остин штат Техас сообщает о том, что в городе прогремел еще один взрыв.

Полиция просит жителей избегать посещения района, где произошел взрыв.

#Breaking #AustinPolice is responding to a reported explosion in 9600 block of Brodie Ln in south Austin. Please avoid the area. APD PIO en route. — Austin Police Dept (@Austin_Police) 21 марта 2018 г.

В то же время, медицинская служба города сообщила, что в результате взрыва был ранен один человек.

FINAL Multiple assets #ATCEMS @AustinFireInfo @Austin_Police on scene Brodie Ln/W Slaughter Ln (1902) reported explosion: #ATCEMSMedics transported ~30s male with potentially serious, not expected to be life threatening, injuries to St Davids South Austin. No further info avail. — ATCEMS (@ATCEMS) 21 марта 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на складе компании FedEx в Техасе произошел взрыв на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

С начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое жителей города.

2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

12 марта погиб подросток, женщина получила серьезные ранения. Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

18 марта в результате взрыва пострадали два человека.