В Техасе прогремел еще один взрыв

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ФБР изучает обстоятельства взрыва

ФБР изучает обстоятельства взрыва

Полиция города Остин штат Техас сообщает о том, что в городе прогремел еще один взрыв.

Полиция просит жителей избегать посещения района, где произошел взрыв.

В то же время, медицинская служба города сообщила, что в результате взрыва был ранен один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на складе компании FedEx в Техасе произошел взрыв на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

С начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое жителей города.

2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

12 марта погиб подросток, женщина получила серьезные ранения. Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

18 марта в результате взрыва пострадали два человека.

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