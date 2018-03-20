В Техасе после взрыва на складе FedEx нашли еще одну посылку с бомбой

Посылка, которая взорвалась утром во вторник, 20 марта, на складе фирмы грузоперевозок FedEx недалеко от Сан-Антонио в штате Техас, была не единственной, в которой, по мнению полиции, находилось взрывное устройство.

Взрыв произошел на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения, передает CNN.

"Был еще один пакет [кроме того, который взорвался во вторник на складе FedEx в Шерце], в котором, как мы считаем, также было взрывное устройство", - сказал начальник полиции Сан-Антонио Билл Макманус.

По его словам, вторую посылку изъяли из склада и направили на экспертизу.

Представитель FedEx подтвердил информацию о второй посылке-бомбе, добавив, что компания также передала полиции "массив данных, касающиеся этих пакетов, и человека, который отправил их".

Напомним, что с начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое жителей города.

2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

12 марта погиб подросток, женщина получила серьезные ранения. Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

18 марта в результате взрыва пострадали два человека.