В Техасе произошел второй случай со взрывом посылки, погиб подросток

В понедельник, 12 марта, в результате взрыва подозрительного пакета в одном из домов Остина, штат Техас, погиб подросток, женщина получила серьезные ранения.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, 17-летний парень умер на месте происшествия, а 40-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу в критическом состоянии.

По информации полиции, неизвестные оставили пакет у входной двери. Он не был доставлен официальной почтовой службой.

Это второй подобный случай в столице Техаса. 2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

Полиция расследует связь между инцидентами. Также рассматривается версия, что преступление было совершено на почве ненависти, потому что жертвы в обоих случаях были темнокожими.

На данный момент полицейские изымают видео из камер наблюдения из близлежащих домов, чтобы идентифицировать подозреваемого.

К расследованию подключились детективы ФБР.

Напомним, что в Калифорнии мужчина убил трех человек на почве расовой ненависти.