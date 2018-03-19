В штате Техас произошел взрыв, есть пострадавшие

В городе Остин в американском штате Техас произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Fox News, пострадавшие были госпитализированы.

На месте инцидента работает полиция. Место взрыва перекрыто.

Правоохранители рекомендовали местным жителям не покидать свои дома.

Напомним, 2 и 12 марта также сообщалось о взрывах в Остине. Отмечалось, что взорвались две "упакованные" бомбы, в результате чего погибли два человека, еще она женщина получил ранения.

По мнению полицейских, серия взрывов связана между собой. Также рассматривается версия, что преступление было совершено на почве ненависти, потому что жертвы в обоих случаях были темнокожими. Обстоятельства выясняются.