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В Сирии погиб российский офицер сил специальных операций

Сегодня, 19:24
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тихвести.рф

Максим Плетнев служил в силах специальных операций

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский контрактник Максим Плетнев, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление его родных.

По данным издания, 25-летний офицер сил специальных операций погиб 31 января. В Министерстве обороны РФ ничего не сообщали о гибели военного.

В администрации Тихорецкого района Краснодарского края подтвердили гибель Плетенева. По их данным, тихоречанин "погиб при выполнении служебного задания и воинского долга". 4 февраля он был похоронен на местном кладбище.

Местное издание Тихорецкие вести первоначально обнародовало детали гибели россиянина в Сирии, однако позже эта информация исчезла. Сообщалось, что офицер "выстрелил управляемым снарядом по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него", но не покинул свою позицию, несмотря на летящую в него ракету.

Напомним, что в ноябре 2018 года в Сирии погиб российский военнослужащий Андраник Арустамян. По всей вероятности, он погиб 4 ноября 2018 года, когда взрыв на КПП унес жизни 11 человек – пятерых бойцов сирийской правительственной армии и шести человек, предположительно наемников российской частной военной компании Вагнера.

С помощью ЧВК Вагнера  Минобороны РФ снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.

При этом официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда ее наемники попадают в плен.

Теги:   Россия Российские войска в Сирии Война в Сирии Сирия

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