В Сирии погиб российский офицер сил специальных операций
В Сирии при выполнении боевого задания погиб
российский контрактник Максим Плетнев, сообщает Русская служба Би-би-си со
ссылкой на заявление его родных.
По данным издания, 25-летний офицер сил
специальных операций погиб 31 января. В Министерстве обороны РФ ничего не
сообщали о гибели военного.
В администрации Тихорецкого района Краснодарского
края подтвердили гибель Плетенева. По их данным, тихоречанин "погиб
при выполнении служебного задания и воинского долга". 4 февраля он был
похоронен на местном кладбище.
Местное издание Тихорецкие вести первоначально
обнародовало детали гибели россиянина в Сирии, однако позже эта информация
исчезла. Сообщалось, что офицер "выстрелил управляемым снарядом по
ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него", но не покинул
свою позицию, несмотря на летящую в него ракету.
Напомним, что в ноябре 2018 года
в Сирии погиб
российский военнослужащий Андраник Арустамян. По всей вероятности, он погиб
4 ноября 2018 года, когда взрыв на КПП унес жизни 11 человек – пятерых бойцов сирийской
правительственной армии и шести человек, предположительно наемников российской
частной военной компании Вагнера.
С помощью ЧВК Вагнера Минобороны РФ снижает
потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные
преступления на территории других государств.
При этом официально наемничество в России
является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК
Вагнера, даже когда ее наемники попадают в плен.