05 ноября 2018, понедельник

СМИ узнали о гибели группы наемников Вагнера при взрыве в Сирии

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Иллюстративное фото
Фото: Минобороны РФ

Иллюстративное фото

В воскресенье, 4 ноября, в результате взрыва в Сирии погибли 11 человек, среди них - наемники российской частной военной компании Вагнера, сообщает Новая газета со ссылкой на сирийский источник.

В результате взрыва погибли пятеро бойцов сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям ЧВК Вагнера.

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По информации собеседника, взрыв произошел в бывшем здании криминальной полиции Сирии, расположенном на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор. В этом месте расположено подразделение 5-го корпуса армии Башара Асада, укомплектованное сирийскими добровольцами и российскими "военными советниками".

В российском МИД пока не комментировали информацию о гибели россиян в Сирии.

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Россия использует в боевых действиях в Сирии, Украине наемников ЧВК Вагнера. С ее помощью Минобороны РФ снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает военные преступления на территории других государств.

Официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК.

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