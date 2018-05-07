В сеть попало видео с оригинальным кортежем Ким Чен Ына

Информационное агентство Reuters опуликовало видео с кортежем лидера КНДР Ким Чен Ына, вокруг машины которого бегут его охранники.

Почему охрана работает таким образом - неизвестно.

ICYMI: The North Korean leader's security guards run alongside his car at the #InterKoreanSummit pic.twitter.com/YfaayHCMGI — Reuters Top News (@Reuters) 6 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что рейтинг главы КНДР Ким Чен Ына вырос в Южной Корее до 78%.

27 апреля лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.