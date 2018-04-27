Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином, и они договорились закончить войну. Обзор прессы

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на границе между Северной и Южной Кореями

27 апреля состоялась историческая встреча глав Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Встреча прошла в демилитаризованной зоне на южнокорейской стороне границы. Причем руководитель Северной Кореи ступил на землю Южной впервые с 1953 года.

Лидеры двух государств договорились подписать позже в этом году мирный договор, который положит конец Корейской войне, официально все еще не завершенной, о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова и о возобновлении коммуникаций между странами. Они также вместе посадили сосну.

НВ рассказывает, что пишут об этой исторической встрече мировые СМИ.

The Guardian - Лидеры Северной и Южной Корей обещают полуострову "крепкий мир"

...Дуйон Ким, старший научный сотрудник Форума будущего Корейского полуострова отметила, что формулировки заявлений во время встречи были обнадеживающими, так как Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом в конце мая или в начале июня.

"Хорошо, что в этом заявлении присутствовал ядерный язык, в том числе заявление о "полной денуклеаризации", это победа для Муна, - говорит она, - это действительно имеет целью подготовить встречу с Трампом".

В то же время, Дуйон Ким считает, что для Ким Чен Ына было легко согласиться с этим заявлением, поскольку оно "воспроизводит их позицию в последнее время", и, с точки зрения Пхеньяна, денуклеаризация будет включать в себя значительные уступки со стороны США в отношении их военного присутствия в Южной Корее.

"..Эта декларация продолжает дух соглашения 2007 года, и многие договоренности, которые мы видим в этой декларации, уже были достигнуты раньше, - говорит она, - Но впереди еще долгий и сложный путь".

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Вирджин Гжельчик, старший преподаватель Университета Астона, отметил: "Это очень длинная игра, и для укрепления доверия потребуется много времени. Я не уверен, что встреча Ким Чен Ына и президента Трампа добавит что-нибудь к особенно хорошему развитию межкорейских отношений сегодня, и она может негативно повлиять на эту линию".

ABC News - Северокореец Ким Чен Ын встречается с южнокорейцем Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне для исторических мирных переговоров

...Джон Блэксленд из Австралийского национального университета сказал, что заявление о намерениях заложит основу для встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

"Конечно, это деликатная проблема, потому что это связано с вопросом о легитимности. Кто является более легитимным правителем полуострова? Это Ким Чен Ын или Мун Чжэ Ин на юге? Президент Трамп должен сыграть важную роль", - заявил он ABC News.

CBS News - О чем договорились Северная и Южная Кореи, и что будет теперь

..."Дьявол в деталях", - заявил Ин Бум Чун, отставной генерал-лейтенант южнокорейской армии, который был удивлен разворотом Ким Чен Ына к миру.

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"Я собираюсь предоставить ему презумпцию невиновности - с определенной дозой осторожности - я собираюсь подождать и увидеть. И я не думаю, что мне придется ждать слишком долго", - сказал Чун.

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"Южная Корея не может положить конец корейской войне, - заявил бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл, - Южная Корея не может заставить Северную Корею обезвредить ядерное оружие. Только Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций могут это сделать. Поэтому настоящая работа еще впереди".

New York Post - Северная и Южная Кореи подписали соглашение о денуклеаризации

...За несколько минут до того, как Ким Чен Ын вошел в Дом мира северокорейская команда, обеспечивающая его безопасность, провела проверку на предмет взрывчатых веществ и устройств для прослушивания и распылила то, что выглядело как дезинфицирующее средство, на стулья и гостевую книгу.

Reuters - От ядерного оружия к миру: о чем идет речь в декларации по результатом корейского саммита

..."Она в значительной степени повторяет амбициозный язык предыдущих межкорейских документов, - заявил Даниэль Рассел, бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии, - Она не дотягивает до четких обязательств по децентрализации в некоторых предыдущих декларациях".

Перевод НВ