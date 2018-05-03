Рейтинг Ким Чен Ына в Южной Корее вырос до 78%

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Рейтинг Ким Чен Ына вырос после встречи лидеров двух Корей

Рейтинг Ким Чен Ына вырос после встречи лидеров двух Корей

Издание Time, ссылаясь на опрос Korea Research Center, сообщает, что рейтинг главы КНДР Ким Чен Ына вырос в Южной Корее до 78%.

Всего полтора месяца назад рейтинг политика составлял 10%.

Издание отмечает, что причиной роста популярности Ким Чен Ына в Южной Корее стала встречя лидеров двух стран.

27 апреля лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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