Рейтинг Ким Чен Ына в Южной Корее вырос до 78%

Рейтинг Ким Чен Ына вырос после встречи лидеров двух Корей

Издание Time, ссылаясь на опрос Korea Research Center, сообщает, что рейтинг главы КНДР Ким Чен Ына вырос в Южной Корее до 78%.

Всего полтора месяца назад рейтинг политика составлял 10%.

Издание отмечает, что причиной роста популярности Ким Чен Ына в Южной Корее стала встречя лидеров двух стран.

27 апреля лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.