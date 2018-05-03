Рейтинг Ким Чен Ына в Южной Корее вырос до 78%

Издание Time, ссылаясь на опрос Korea Research Center, сообщает, что рейтинг главы КНДР Ким Чен Ына вырос в Южной Корее до 78%.
Всего полтора месяца назад рейтинг политика составлял 10%.
Издание отмечает, что причиной роста популярности Ким Чен Ына в Южной Корее стала встречя лидеров двух стран.
27 апреля лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
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