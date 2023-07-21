В России задержали террориста Гиркина по заявлению боевика ЧВК Вагнера 21 июля, 13:41 Военный преступник Гиркин (Фото:Telegram-канал Гиркина)

В пятницу, 21 июля, в России задержали военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщает РБК.

Сообщается, что Гиркин задержан по заявлению бывшего боевика ЧВК Вагнер. У него дома идет обыск.

В Telegram-канале военного преступника появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. По ее словам, против Гиркина выдвинуты обвинения в экстремизме.

Видео дня

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала она.

Жена террориста заявила, что «от друзей» ей удалось выяснить, что ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.



Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Например, он усомнился в дееспособности главы кремлевского режима, сравнив его с «мумией».

"По поведению Путина… Лично у меня возникает вопрос, а есть ли Путин? Ну как? Верховный главнокомандующий самоустранился от боевых действий. Лица из его ближайшего окружения открыто дерутся между собой, и подрывают устойчивость фронта своими действиями, а он никак не реагирует. А он где вообще?", — поинтересовался военный преступник.