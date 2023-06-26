«Гиркин создал собственную ЧВК»: в соцсетях смеются над фото российского террориста с фанатами

26 июня, 11:22
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Гиркин утверждает, что готов взять власть в РФ в свои руки (Фото:NV)

Гиркин утверждает, что готов взять власть в РФ в свои руки (Фото:NV)

На фоне провалившегося в итоге военного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина российский террорист Игорь Гиркин решил перехватить инициативу и созвал свой так называемый «Клуб рассерженных патриотов».

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Во время заседания он, среди прочего, призвал кремлевского диктатора Владимира Путина добровольно уйти в отставку, поскольку тот «не принимает на себя ответственность перед народом».

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«Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, не готов к полномочиям верховного главнокомандующего, ему просто необходимо передать, подчеркиваю, только законным путем, их тому, кто способен к подобной тяжелой работе», — заявил военный преступник.

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В свою очередь пользователей соцсетей заинтересовало, каким образом Гиркин, который способен лишь на болтовню и не обладает никакими значительными ресурсами, кроме своего клуба «городских сумасшедших», собирается конкурировать с расплодившимися в РФ военизированными формированиями, способными организовывать настоящее вооруженное восстание.

В связи с этим многие обратили внимание на показательное фото с заседания КРП, на котором террорист позирует со своими фанатами, предположив, что именно подобным персонажам и предстоит вскоре вступить в схватку за власть в стране.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Сам Пригожин после провала своего путча исчез, не давая никаких комментариев. По некоторым данным, он мог отбыть в Беларусь, где местный диктатор Александр Лукашенко дал ему некие «гарантии безопасности».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Игорь Гиркин Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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