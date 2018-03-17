В России начались выборы президента

Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском округе России. 18 марта россияне проголосуют за одного из восьми кандидатов в президенты Российской Федерации, сообщает Интерфакс-Украина.

На пост президента РФ претендуют Владимир Жириновский, кандидат от Компартии Павел Грудинин, Борис Титов, Ксения Собчак, кандидат от Коммунистов России Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и лидер Яблока Григорий Явлинский.

Восьмой кандидат – нынешний глава государства Владимир Путин, который собирается стать президентом в четвертый раз с 2000 года.

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Участки для голосования откроются также и на территории Крыма, который Россия аннексировала ровно четыре года назад, 18 марта. В связи с этим Украина направила в ООН официальные письма, в которых подчеркивает, что проведение Россией выборов в Крыму нарушает Устав ООН.

Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Европейский парламент отказался направлять своих наблюдателей на президентские выборы в России.