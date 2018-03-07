Европарламент отказался наблюдать за выборами президента России

Европейский парламент отказался направлять своих наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта и в Азербайджане 11 апреля.

Об этом заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, сообщает Укринформ.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, не будет комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в ЕП.

Европарламентариям не запрещено наблюдать за выборами по собственной инициативе. В таком случае Европарламент не несет ответственности за какие-либо заявления или действия.

В то же время в ЕП отметили, что финансирование Россией поездок некоторых международных наблюдателей противоречат основополагающим этическим принципам наблюдения за выборами.

Напомним, что Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 - день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

По неподтвержденным данным, президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах в оккупированном Крыму.