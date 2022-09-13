В Госдуме РФ заговорили о необходимости «полной мобилизации» 13 сентября, 00:13 Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости "полной мобилизации" в России.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.



Депутат от партии Единая Россия предлагает провести «мобилизацию», иначе «цели» войны в Украине не будут достигнуты.

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«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не добьемся. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно победить», — сказал депутат.

Депутат считает, что российское общество бесполезно тратит время, а статус СВО давно нужно изменить.

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«И мы должны мобилизовать все наши силы. Мы должны быть солидарными с нашими ребятами, которые там находятся», — добавил депутат.

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