В Госдуме РФ заговорили о необходимости «полной мобилизации»
Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)
Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости "полной мобилизации" в России.
Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.
Депутат от партии Единая Россия предлагает провести «мобилизацию», иначе «цели» войны в Украине не будут достигнуты.
«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не добьемся. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно победить», — сказал депутат.
Депутат считает, что российское общество бесполезно тратит время, а статус СВО давно нужно изменить.
«И мы должны мобилизовать все наши силы. Мы должны быть солидарными с нашими ребятами, которые там находятся», — добавил депутат.
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