В Госдуме РФ заговорили о необходимости «полной мобилизации»

13 сентября, 00:13
Поделиться:
Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости "полной мобилизации" в России.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

Депутат от партии Единая Россия предлагает провести «мобилизацию», иначе «цели» войны в Украине не будут достигнуты.

Видео дня

Читайте также:
Появились первые кадры с освобожденного Высокополья

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не добьемся. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно победить», — сказал депутат.

Депутат считает, что российское общество бесполезно тратит время, а статус СВО давно нужно изменить.

Читайте также:
Депутаты в РФ уже хотят отставки Путина

«И мы должны мобилизовать все наши силы. Мы должны быть солидарными с нашими ребятами, которые там находятся», — добавил депутат.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Госдума Госдума РФ Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X