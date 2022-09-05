Используют новые методы выманивания. В Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию, врагу нечем удерживать фронт — ОВА

5 сентября, 10:30
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Гайдай заявил, что в Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию (Фото:Reuters/Ammar Awad)

Гайдай заявил, что в Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию (Фото:Reuters/Ammar Awad)

В Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Мужчины на улицах оккупированной Луганщины почти исчезли. Особенно после знаменитого видео, когда у детсада мобилизовали отца-одиночку, практически оставив ребенка сиротой», — написал он.

Видео дня

По его словам, удерживать фронт оккупантам нечем, «поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин».

Гайдай рассказал, что, например, чтобы получить вознаграждение в 10 тысяч рублей за отправление ребенка в школу, в заявлении обязательного нужно указать персональные данные других членов семьи — то есть ради денег мать должна "сдать" отца.

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Глава области заявил, что на предприятиях террористической организации «ЛНР» установили «персональные квоты по призыву контрактников».

"Обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места в случае согласования. Если вернешься», – написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=zZMwkH18hZ0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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