Появились первые кадры с освобожденного Высокополья 5 сентября, 23:57 Высокополье после ухода российских оккупантов (Фото:Мост)

В Сети появились фото из освобожденного от российских оккупантов поселка Высокополье в Херсонской области.

Кадры опубликовало местное издание Мост.

Отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков.

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Большинство жителей покинули Высокополье из-за оккупации, однако есть и такие, кто остался.

Многие здания разрушены и повреждены, а на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые машины и небольшая сельхозтехника.

Высокополье после российской оккупации

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.



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