В РФ хотят ввести сбор на войну в Украине с посетителей баров и ресторанов
Инициаторы законопроекта предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета (Фото:pexels/@wildlittlethingsphoto)
В Госдуму РФ внесли законопроект о введении обязательного сбора с посетителей ресторанов, клубов и баров в поддержку войны в Украине.
Об этом пишет Радио Свобода.
Инициаторы законопроекта предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов.
Предполагается, что собирать средства и перечислять их в бюджет будут юридические лица или предприниматели, которым принадлежат заведения. Российские парламентарии убеждены, что сбор средств не приведет к негативному резонансу со стороны посетителей.
Осваивать средства будет фонд Защитники Отечества, который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.