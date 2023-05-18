В РФ хотят ввести сбор на войну в Украине с посетителей баров и ресторанов

18 мая, 04:06
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Инициаторы законопроекта предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета (Фото:pexels/@wildlittlethingsphoto)

Инициаторы законопроекта предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета (Фото:pexels/@wildlittlethingsphoto)

В Госдуму РФ внесли законопроект о введении обязательного сбора с посетителей ресторанов, клубов и баров в поддержку войны в Украине.

Об этом пишет Радио Свобода.

Инициаторы законопроекта предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов.

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Предполагается, что собирать средства и перечислять их в бюджет будут юридические лица или предприниматели, которым принадлежат заведения. Российские парламентарии убеждены, что сбор средств не приведет к негативному резонансу со стороны посетителей.

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Осваивать средства будет фонд Защитники Отечества, который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Госдума РФ Война в Украине Война России против Украины

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