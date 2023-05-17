Более 40 стран подписали политическую декларацию о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ 17 мая, 12:33 Премьер Нидерландов Марк Рютте присоединился к подписанию декларации о создании Реестра ущерба (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

В среду, 17 мая, на полях четвертого саммита Совета Европы подписали политическую декларации о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Рейкьявике (Исландия).

«Подписали политическую декларацию о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Спасибо Совету Европы и всем государствам-участникам, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение», — отметил он.

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Шмыгаль подчеркнул, что Реестр ущерба является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерба, который нанесли войска РФ.

Премьер добавил, что теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления.

Шмыгаль также подчеркнул, что декларацию подписали представители более 40 стран.

17 июля 2022 года правительство Нидерландов поддержало предложение Украины создать международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что для компенсации ущерба страной-агрессором все убытки нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра ущерба было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.