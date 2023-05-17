Санкции против РФ работают, но Украине нужно доделать «несколько моментов» — Подоляк 17 мая, 23:01 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что введенные против РФ санкции уже действуют, однако «есть определенные моменты», которые Украине необходимо завершить.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что для лучшего действия ограничений необходимо сделать следующее:

закрыть любой транзит через Россию;

закрыть возможность через третьи страны обходить санкции;

закрыть корсчета определенных российских банков.

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Среди прочего он также добавил, что необходимо окончательно «убить» российскую атомную отрасль.

«Вот в принципе этого будет достаточно, чтобы Россия окончательно осталась в Средневековье. Российская экономика не выдержит всего этого», — заявил Подоляк.

12 апреля президент Владимир Зеленский утвердил пять санкционных пакетов в отношении страны-агрессора России и ее пособников.

На сайте президента опубликовали три указа об утверждении санкций. В черный список, в частности, попали 13 граждан Армении, ряд компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, российские предприниматели, российские и беларусские технологические и производственные заводы, предприятия и НИИ — всего почти 500 юридических лиц и более 200 россиян.

