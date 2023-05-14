«Колоссальная критика руководства РФ». Все больше россиян хотят поскорее закончить войну против Украины на любых условиях — Рейтерович 14 мая, 13:54 Место крушения вертолета в городе Клинцы в Брянской области, Россия. 13 мая 2023 года. (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV рассказал, какие последствия имело почти одновременное падение в Брянской области авиации РФ — двух военных вертолетов и еще двух истребителей.

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

Это были наибольшие сиюминутные потери в вертолетах и самолетах, однодневные потери России еще с марта прошлого года. Да, они теряли регулярно, они теряли много – общая цифра давно за две сотни перевалила, но они теряли по одному-два в день, а здесь четыре одновременно.

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Это очень сильно ударило по общественному мнению, если оно такое есть в России.

