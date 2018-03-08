В результате отравления Скрипаля пострадал 21 человек

На данный момент все пострадавшие сдают анализы, получают необходимое лечение и медицинские рекомендации

В результате инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля помощь медиков получил 21 человек. Об этом сообщает Independent со ссылкой на временного главного констебля Уилтширской полиции Кира Притчарда.

Несколько человек были доставлены в больницу после контакта с нервно-паралитическим веществом, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юля. Констебль также заявил, что среди них есть несколько офицеров.

"Там было около 21 человека, включая двух главных пациентов – мужчину и женщину, которые сидели на скамейке", – сообщил Притчард.

На данный момент все пострадавшие сдают анализы, получают необходимое лечение и медицинские рекомендации.

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Ранее сообщалось, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые ранее были отравлены в Солсбери, находятся в коме. Журналисты сообщают также, что в кому впал полицейский, который первым прибыл на место происшествия.

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