Скрипаль и его дочь находятся в коме - СМИ

Издание Sky News сообщает, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые ранее были отравлены в Великобритании, находятся в коме.

Журналисты сообщают также, что в кому впал полицейский, который первым прибыл на место происшествия.

Ранее сообщалось, что Скрипаля пытались убить с помощью нервно-паралитического вещества.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, графство Уилтшир в Англии. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.

Подробнее об отравлении экс-сотрудника ГРУ читайте в спецтеме: Отравление российского экс-шпиона в Британии.