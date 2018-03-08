СМИ: Скрипаль поддерживал контакты с британцем, который расследовал связи Трампа с Россией

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Солсбери, поддерживал тесные связи с гражданином Великобритании, который принял участие в подготовке «русского досье» Дональда Трампа. Об этом сообщает DW со ссылкой на британские СМИ.

По данным британской газеты The Telegraph, бывший полковник установил с британцем тесный контакт, когда в 2010 году переехал в Солсбери. Имя британца не раскрывается, однако известно, что мужчина работал в частном детективном агентстве Orbis Businnes Intellegence, принадлежащему бывшему сотруднику британской разведки MI6 Кристоферу Стилу. Последний подготовил доклад о связи команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году, который передал американским властям.

Ранее сообщалось, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые ранее были отравлены в Солсбери, находятся в коме. Журналисты сообщают также, что в кому впал полицейский, который первым прибыл на место происшествия.