В Праге прошла акция в поддержку Сенцова

Более полусотни активистов в центре Праги приняли участие в акции в поддержку голодающего уже три недели в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который требует своего освобождения, а также свободы для других заключенных Кремля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На главной исторической площади Праги - Вацлавской - украинские и чешские активисты стали полукругом, держа в руках буквы, которыми был выложен призыв Save Oleg Sentsov (Спасите Олега Сенцова), а также портреты кинорежиссера, который был арестован после аннексии Крыма Россией в 2014 году и осужден на 20 лет в России, а с середины мая голодает, находясь за решеткой.

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Были также зачитаны имена почти 70-ти других украинских политзаключенных, содержащихся в неволе в России или в оккупированном Крыму.

"Сенцов поставил на карту свою жизнь и готов идти до конца. Мы должны не допустить его гибели. Надо освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных", - говорится в постановлении акции, которое зачитали вслух.

"На Чемпионате мира по футболу в России на трибунах должен звучать один лозунг: "Я болею за политзаключенных!", - отмечается в постановлении.

Посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис отметил, что этой акцией активисты присоединяются к глобальной акции, которая длится почти три недели с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку.

"Цель - мы хотим привлечь внимание чешской общественности и политиков к тому, что происходит убийство украинского гражданина - и не только его одного, а десятков других политзаключенных", - сказал дипломат.

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Акция завершилась скандированием Save Sentsov! на английском языке, что привлекло внимание многочисленных туристов в центре Праги.

Напомним, 14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации.

Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.