В России задержали трех активистов с флагом Украины и плакатом в поддержку Сенцова

В субботу, 2 июня, в Санкт-Петербурге под зданием Петроградского районного суда задержали трех активистов с украинским флагом и плакатом в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Активистов Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асаны Мумджы задержали у здания Петроградского суда, где должен был состояться суд над активистом Демократического Петербурга Всеволодом Нелаевим. Правоохранители задержали всех троих за "нарушение федерального закона о публичных мероприятиях".

По информации источника, Всеволод Нелаев был задержан 1 июня во время пикета в поддержку Сенцова. Но причиной задержания стало его участие в первомайском шествии. Задержанных доставили в отдел полиции Петербурга. Смирнову отпустили из полиции без составления протокола, а другие остались в отделе. На них составляют протоколы по факту повторного нарушения порядка проведения публичного мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Москве во время пикета в поддержку Олега Сенцова задержали российского режиссера.