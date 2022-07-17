Еще один гражданин Британии попал в плен оккупантов. Говорит об угрозе смертной казни

17 июля, 19:16
Джон Хардинг (Фото:GEORGIAN NATIONAL LEGION)

Джон Хардинг (Фото:GEORGIAN NATIONAL LEGION)

В плен к российским марионеткам «ДНР» попал еще один гражданин Великобритании — Джон Хардинг. Он заявил, что ему может грозить смертная казнь.

Об этом сообщает BBC.

55-летний британец родом из Сандерленда появился на видео, где у него брали интервью российские пропагандисты. Там мужчина просит о помощи премьер-министра Бориса Джонсона.

Видео дня

В Министерстве иностранных дел Британии выразили обеспокоенность очередным задержанием своего гражданина оккупантами РФ.

Читайте также:

Пол Ури (Фото:ВВС) Британский волонтер Пол Ури умер в плену россиян. Что о нем известно

Известно, что Хардинга захватили в мае в Мариуполе. В титрах указано, что он был в составе полка Азов, мужчина рассказывал друзьям, что воюет в составе Нацгвардии. Гардинг находился в Донецкой области с 2018 года. По его словам, он приехал туда, чтобы использовать свои навыки парамедика и помочь в борьбе с российской агрессией.

Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хилли. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.

Читайте также:
Фарс в духе советских времен. Что означают три «показательных» смертных приговора иностранным военнослужащим ВСУ в «ДНР» — мировые СМИ

15 июля стало известно о смерти в плену РФ британца Пола Ури. Он помогал украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

В Генштабе заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович
https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Смертная казнь Плен Пленный Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
17 июля, 08:27
Выбор авто
Всегда есть четкие сигналы, что у вас не все хорошо (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Не делайте этих ошибок /
Шесть проблем в отношениях, которые нельзя игнорировать
17 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X