Еще один гражданин Британии попал в плен оккупантов. Говорит об угрозе смертной казни 17 июля, 19:16 Джон Хардинг (Фото:GEORGIAN NATIONAL LEGION)

В плен к российским марионеткам «ДНР» попал еще один гражданин Великобритании — Джон Хардинг. Он заявил, что ему может грозить смертная казнь.

Об этом сообщает BBC.

55-летний британец родом из Сандерленда появился на видео, где у него брали интервью российские пропагандисты. Там мужчина просит о помощи премьер-министра Бориса Джонсона.

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В Министерстве иностранных дел Британии выразили обеспокоенность очередным задержанием своего гражданина оккупантами РФ.

Известно, что Хардинга захватили в мае в Мариуполе. В титрах указано, что он был в составе полка Азов, мужчина рассказывал друзьям, что воюет в составе Нацгвардии. Гардинг находился в Донецкой области с 2018 года. По его словам, он приехал туда, чтобы использовать свои навыки парамедика и помочь в борьбе с российской агрессией.



Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хилли. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.

15 июля стало известно о смерти в плену РФ британца Пола Ури. Он помогал украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

В Генштабе заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0

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