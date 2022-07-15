Британский волонтер Пол Ури умер в плену россиян. Что о нем известно 15 июля, 18:08 Пол Ури (Фото:ВВС)

« от болезней и стресса». Британец Пол Ури умер в плену россиян. Ему было 45 лет. Российское государственное агентство РИА Новости заявило, что Ури умер в пленуот болезней и стресса».

Велика Британія заявила, що вимагає від України та російського уряду термінових роз’яснень щодо повідомлень про смерть британського гуманітарного працівника.



«Ми терміново обговорюємо це питання з нашими українськими союзниками та міністерством закордонних справ Росії», — заявили в МЗС Британії.

«Ми продовжуємо підтримувати тісний контакт із родиною», — додали там.

Міністерство закордонних справ Великої Британії зв’язалося з родиною 45-річного чоловіка, повідомляє Presidium Network, волонтерська група, яка допомагає його родичам.

Матір пана Урі Лінда розповідала, що у її сина був цукровий діабет і він приймав інсулін.

Пол Урі разом з іншим волонтером Діланом Хілі допомагали людям в Україні під час війни. Вони співпрацювали з громадською організацією Presidium Network.

Представники Presidium Network, кажуть, що його матір зараз «збентежена і все ще в шоці».

Пола Урі разом затримали на одному з російських блок-постів на півдні України 25 квітня. Він намагався в'їхати на підконтрольну росіянам територію.

Повідомлялося, що він допомагав евакуйовувати родину з села південніше Запоріжжя.

Росіяни звинуватили британця у шпигунстві.

Лінда Урі розповіла, що син хотів волонтерити. Перед поїздкою в Україну сказав, що не може просто сидіти і дивитися, як помирають люди.

У Пола Урі залишились діти.

Presidium Network повідомила, що пан Урі з графство Чешир, раніше вісім років працював цивільним підрядником в Афганістані.

Засновник Presidium Network Домінік Бірн розповідав BBC, що чоловікам знадобилося шість годин переговорів, щоб пройти через останній український контрольно-пропускний пункт і потрапити на контрольовану Росією територію, де їх затримали.

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