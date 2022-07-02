«Осуждаем эксплуатацию Россией». Правительство Британии отреагировало на угрозы казнить еще двух граждан их страны

2 июля, 16:49
Британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брагим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:handout via REUTERS)

Британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брагим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:handout via REUTERS)

Правительство Великобритании отреагировало на угрозы боевиков «ДНР» казнить еще двух пленных граждан страны, осудив эксплуатацию военнопленных.

Соответствующее заявление обнародовал спикер Министерства иностранных дел Британии, сообщает The Guardian.

Накануне росСМИ сообщили, что марионетки Кремля выдвинули британцам Эндрю Хиллу из Плимута и Дилану Хилли из Хантингдона обвинения в «насильственном захвате власти» и «прохождении террористической подготовки».

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«Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос перед Россией. Мы постоянно контактируем с правительством Украины относительно их дел и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по их освобождению», — подчеркнули в британском правительстве.

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Слева направо: британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брахим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS) Фарс в духе советских времен. Что означают три «показательных» смертных приговора иностранным военнослужащим ВСУ в «ДНР» — мировые СМИ

Как пишет газета, Хилла показали в нескольких пропагандистских роликах на российском телевидении, один из которых имел название: «Эксклюзив — перед казнью». На видео он выглядит тяжелораненым — у него забинтована голова, левая рука в гипсе. Хилл служил в Ланкастерском полку британской армии и является отцом четырех детей, отмечает The Guardian.

Другой пленный, Дилан Хилли, работал в Украине волонтером гуманитарной помощи.

Ранее боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генштабе заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Великобритания Пленные Война России против Украины

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